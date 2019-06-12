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Варченко: "группы влияния" через Трубу пытаются получить контроль над ГБР

Новости » Политика    12.06.2019 - 17:35
Варченко: "группы влияния" через Трубу пытаются получить контроль над ГБР
Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)

По словам Варченко, определенные "группы влияния" пытаются втянуть ГБР в политические распри

Определенные "группы влияния" пытаются втянуть Государственное бюро расследований (ГБР) в политические распри ради того, чтобы подорвать доверие украинцев к ГБР и получить контроль над органом через его директора Романа Трубу. Об этом заявила первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Учитывая то, что события, которые происходят сегодня в ГБР уже получили огласку и обнародованы в СМИ, я хочу сообщить следующее. В последнее время определенные неизвестные лица коллектива пытаются втянуть Бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе", – написала она.

Варченко подчеркнула, что заместители директора ГБР и в дальнейшем будут находиться на позиции закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда. Также представители Бюро не допустят ни одну группу влияния в управление органом.

"Приобретает огласку в коллективе информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и дал указания относительно приоритетных направлений. Уверена, что Владимир Зеленский не предоставлял полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Не сможете!", - сказала заместитель директора ГБР.

Также она призвала коллектив ГБР быть мужественными и профессиональными, не поддаваться на провокации.

"Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей. Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в частности кадровые и распределение обязанностей, он опять это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Советы советников не всегда бывают профессиональными. Надо брать пример с президента: если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, прежде всего перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго придерживаться закона!", – резюмировала Варченко.

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Новости Украины Роман ТрубаГБРОльга Варченко
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