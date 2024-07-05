Валютна лібералізація дозволить залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики, - експерт
Валютна лібералізація дозволить Україні залучити кошти міжнародних інвесторів у відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми.
Про це заявив політолог Євген Магда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liga.Net.
Він розповів, що внаслідок обстрілів енергосистеми в Україні було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій.
"Жодна енергосистема в сучасному світі не переживала подібного масштабу руйнувань. Загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей", - наголосив Магда.
Експерт додав, що лише навесні через російські ракетні атаки енергетичний сектор України зазнав збитків на понад $1 млрд.
Магда підкреслив, що Україна не зможе самостійно повністю відновити зруйновану інфраструктуру. Тому державі потрібна цільова програма відбудови енергетики з боку західних партнерів і союзників. Це можуть бути гранти, кредити чи інвестиції.
"Що стосується нас самих, то логічною виглядає валютна лібералізація, яка сприятиме залученню іноземних інвестицій. Досить гратися з інструментами командно-адміністративної економіки у протистоянні з монстром, яким є РФ. Потрібні креативні та виважені рішення", - підсумував він.
Раніше повідомлялося, що оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.
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