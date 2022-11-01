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ВАКС повторно відмовив заводам Коломойського в бажанні стати потерпілими від "Роттердам+"

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Вівторок 01 листопада 2022 18:21
ВАКС повторно відмовив заводам Коломойського в бажанні стати потерпілими від "Роттердам+" Фото: Вищий антикорупційний суд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Вищий антикорупційний суд повторно відмовив феросплавним заводам олігарха Ігоря Коломойського в бажанні стати потерпілими по справі "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Артема Трекке.

Відповідне рішення суд виніс 31 жовтня.

Ще 21 вересня 2022 року ВАКС підтвердив відсутність в АТ "Запорізький завод феросплавів" та АТ "Нікопольський завод феросплавів" статусу потерпілих по цій справі.

Тоді ж АП ВАКС прийняла остаточне рішення про законність закриття справи "Роттердам+". Це рішення оскарженню не підлягає.

Попри це, заводи Коломойського намагалися легалізувати свій процесуальний статус інакшим чином – шляхом звернення до ВАКС зі скаргами на постанови прокурора САП, якими було відмовлено у визнанні їх потерпілими.

Такий хід міг призвести до порушення принципу правової визначеності, оскільки наразі вже існує рішення суду, що поставило крапку у вирішенні питання щодо статусу заводів, пояснив адвокат Трекке.

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