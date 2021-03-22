ВАКС поставил точку в спекуляциях вокруг обоснованности закрытия дела "Роттердам+", - адвокат

"ВАКС в третий раз отказал НАБУ и примкнувшим к ним ферросплавным заводам в замене прокурора в деле "Роттердам+". В любой цивилизованной стране еще бы после первого решения суда в этой истории была бы поставлена точка", - отметила адвокат.

Она допустила, что руководство НАБУ будет пытаться и дальше спекулировать на теме "Роттердам+", пытаясь снять с себя ответственность за растраченные бюджетные средства на безосновательное расследование европейской формулы ценообразования на уголь.

"Не исключено, что вскоре мы увидим четвертое, пятое, десятое обращение очередных мнимых "потерпевших" от формулы или подставных "заявителей" с требованием назначить нужного НАБУ прокурора. К слову, в ВАКСе есть еще 22 судьи, которые не рассматривали заявление НАБУ о замене прокурора", - добавила адвокат.

По ее словам, проиграв в открытом состязательном судебном процессе, руководство НАБУ на следующий же день решило устроить "публичную истерику" и давить на Офис генпрокурора, чтобы сменить прокурора вопреки трем решениям суда.

Однако, она уверена, третий вердикт самого авторитетного в Украине суда для подавляющего большинства общества снял все сомнения в законности и обоснованности закрытия этого дела.

"До бесконечности весь этот юридический пинг-понг между НАБУ и САП длится не может, и даже если понадобится 10 решений суда, - в конечном счете это прекратится. Равно как и полгода назад окончательно лопнул медиа-пузырь о "плохой и преступной" формуле "Роттердам+", который надували владельцы ферросплавных заводов и законтрактованные ими блогеры-активисты", - подытожила адвокат.