ua ru
Нд, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Вагнерівці" покидають Африку, в ЦАР кажуть про ротацію

Новость на русском →
ЦАР, Неділя 09 липня 2023 01:25
"Вагнерівці" покидають Африку, в ЦАР кажуть про ротацію Фото: "ПВК Вагнера" покидають ЦАР (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сотні найманців приватної військової кампанії "Вагнера" покидають Центральноафриканську республіку. В ЦАР кажуть, що це частина ротації сил, а не повне відведення сил з регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кілька сотень бойовиків ПВК "Вагнера" нещодавно залишили Центральноафриканську країну, повідомило Reuters військове джерело на умовах анонімност.

Однак, прес-секретар президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем сказав, що "це не остаточний відхід, а ротація".

"Одні пішли, а інші прийдуть", - зазначив він.

Скільки російський найманців залишилось у країна наразі невідомо. Вважається, що там їх діяло близько 1900 осіб.

"Вагнерівці" в ЦАР

Аналітики стверджують, що компанія Пригожина отримала права на лісозаготівлю та контроль над золотою шахтою в ЦАР. Через що, в червні Сполучені Штати наклали санкції на компанії:

  • Midas Ressources SARLU, що базується в Центрально-Африканській Республіці (грає ключову роль в операціях "вагнерівців" у ЦАР та за межами країни);
  • Diamville SAU, що базується в Центрально-Африканській Республіці (компанія із закупівлі золота та діамантів, яка контролюється засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним);

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вагнерівці ЦАР Африка ПВК Вагнера
NEWS
"Редіс" та "Волина" будуть в Україні. Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини
"Редіс" та "Волина" будуть в Україні. Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі