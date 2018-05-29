Вадатурский заявил, что законопроект о концессии открывает новые "схемы" для олигархов

В Раде раскритиковали правительственный законопроект "О концессии"

Правительственный законопроект "О концессии", принятый парламентом в первом чтении, вызвал в Украине небывалый общественный резонанс и протест экспертов и парламентариев, голосовавших против. Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат Украины Андрей Вадатурский, передает УНИАН.

Причиной недовольства Вадатурский назвал "теневые схемы", заложенные в проекте, "цементирующие влияние олигархов на госпредприятиях".

По его словам, большинство в парламенте не против концессии, как инструмента государственно-частного партнерства, однако, в Украине, этот механизм превращают в канал по выводу средств из госпредприятий.

"Что произошло? В законопроект записали схемы, которые легализуют олигархов в Украине. Я лично подал 45 поправок к этому законопроекту и готов отстаивать каждую. Например, решение, кому отдать объект в концессию может быть вне тендера. Скажите, пожалуйста, к чему это подталкивает? То есть, хочешь - делай тендер, хочешь - можешь взять и договориться", - цитирует издание Вадатурского.

В парламенте считают, что законопроект №8125 "О Концессии" набрал 240 голосов в первом чтении скорее случайно. В дальнейшем его ожидает капитальная "чистка" от схем. Среди прочих депутаты хотят изъять дискриминационную статью, которая позволяет компаниям, использовавшим ранее мощности госпредприятий, приоритетно претендовать на концессию. Таким образом, фактически отсекаются любые другие потенциальные участники конкурса, а сам тендер становиться формальностью.

Как отмечается, в самом крупном порту Украины - ГП МТП "Южный" давно работает частная компания "Портинвест" (входит в состав холдинга СКМ, 100%-ним бенефициаром которого является Ринат Ахметов, - ред). По правилам новой концессии, частник в "Южном" трансформирует формат "пользования" портом - в концессию на 49 лет. Любые другие претенденты в самом начале теряют возможность победить в конкурсе, отмечается в публикации.

"Там еще интереснее написано - нерезидент может участвовать в конкурсе, но быть концессионером не может. То есть - если хочешь участвовать, участвуй. Но выиграть ты не можешь", - подчеркнул Вадатурский.

В парламенте в целом не поддерживают идею передачи в концессию высокоприбыльных предприятий, акцентируют внимание в эфире 5-го канала. К примеру, тот же порт "Южный" в прошлом году получил чистый доход в размере 1,5 млрд грн, перечислив 450 млн грн налогов в госбюджет. В текущем году чистый доход предприятия планируется на уровне 1,9 млрд грн.

На фоне того, что в концессию планируют отдавать рентабельные предприятия, особенно цинично, по мнению депутатов, выглядит часть законопроекта, позволяющая концессионеру получать компенсацию из госбюджета в случае недополучения прибыли.

"Как можно согласиться на принцип, при котором ты заходишь, обещаешь, выиграешь конкурс, а затем, если у тебя не получилось, то государство компенсирует тебе убытки. Какие тогда риски у бизнеса? Зачем нам тогда такой концессионер? Мы хотим привлечь инвестора, но он потом будет выбивать средства из госбюджета на финансирование этого предприятия? То есть это будет легальный олигарх, который, контролируя предприятие, будет получать прибыль за госсчет. Такого в мире нигде нет. Если ты берешь в концессию, то ты инвестируешь и государство зарабатывает. А не наоборот - берешь в концессию, чтобы потом за госсредства восстанавливать или эксплуатировать объект", - подчеркнул нардеп.

Законопроект "О концессии", разработанный Кабинетом министров Украины, принят за основу Верховной радой 3 апреля 2018 г. Новые правила позволяют концессионеру отчуждать госимущество, а также получать компенсацию из госбюджета в случае "неудачи" в реализации концессионного проекта.