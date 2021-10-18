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"В ближайшее время покажем": Зеленский анонсировал трансформацию энергобезопасности Украины

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 22:11
"В ближайшее время покажем": Зеленский анонсировал трансформацию энергобезопасности Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится трансформация энергетической безопасности. Этот шаг станет ответом на новое российское оружие - "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу ICTV.

Глава государства отметил, что российский газопровод "Северный поток-2" - современное оружие и последствий его применения еще никто не знает. По его словам, действие этого энергетического оружия в Европе проявится зимой, в отопительный сезон.

Зеленский добавил, что в этой ситуации Украина должна быть на шаг впереди, поскольку после этой зимы придет следующая. Он также напомнил о том, что действующий контракт на транзит российского газа по территории страны заканчивается в 2024 году.

"Поэтому трансформацию энергобезопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время покажем людям", - добавил глава государства.

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Владимир Зеленский Северный поток-2 Газ
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