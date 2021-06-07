Узнайте, как оптимизировать свой сайт для целевого трафика в 2021 году на онлайн-конференции SEO Day

Пока другие все еще продолжают говорить “SEO мёртв”, исследования подтверждают обратное. Органический поиск является мощным драйвером веб посещений и одним из важнейших компонентов дохода во многих отраслях. Силу SEO в генерировании трафика сложно оспорить — он приводит 83% посетителей, по сравнению с 17% из PPC. SEO живее живых, и пока другие продолжают его игнорировать, у вас есть возможность продвинуть свой сайт на такие заветные ступени поиска. Как? Будем разбираться!

10 июня 2021 года Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проводит бесплатную онлайн-конференцию SEO Day, где вы узнаете, какие знания и инструменты поисковой оптимизации незаменимы в 2021 году.

Чтобы максимально погрузиться в SEO, линкбилдинг и алгоритмы Google, WebPromoExperts собрали 14 топовых экспертов, каждый из которых готовит информацию в формате “просто о сложном”. Благодаря этому каждый, начинающий специалист, сможет освоить все новые и незаменимые инструменты. Слушателей ждут 8 насыщенных часов обучения, данных исследований, трендов, ответов на вопросы, и, главное, личного опыта от каждого спикера, которые поделятся лучшими кейсами из своей практики: что сработало и нет.

На этот раз в лайн-апе конференции: Игорь Рудник (Руководитель Referr.ru, collaborator.pro), Сергей Кокшаров ( Независимый эксперт по SEO-продвижению, автор блога devaka.ru), Виктор Карпенко (Руководитель компании SeoProfy), Владислав Моргун (SEO-специалист в ЛУН & Flatfy), Светлана Величко (Основатель агентства Links-Stream), Максим Федорук (​Head of SEO в Фокстрот), Игорь Шулежко (Co-owner в Rankup.agency) и другие.

О чем будут доклады:

Какие ссылки работают в 2021 году? Кейсы

Что проверить по техничке, чтобы не грустить

Почему софт для SEO-аудита не показывает всю картину. Кейс: как бот разогнал инфраструктуру до 40 000 $

Очевидное - Неочевидно. Инсайты которые можно получить в процессе Линкбилдинга

Google Page Experience Update

SCRUM для SEO команды

Как донести владельцу бизнеса ценность деятельности SEO-специалиста

Кейсы: Фокстрот, INTERTOP, ЛУН & Flatfy, WebPromo и другие!

Полученную на онлайн-конференции информацию можно будет сразу же использовать, чтобы стартовать поисковую оптимизацию с нуля и обойти конкурентов. Чтобы создавать эффективный в 2021 году контент, расти в позиции поиска и усилить свои ставки в PPC.

Принять участие в конференции можно в двух форматах:

Бесплатно: Онлайн с возможностью задать свой вопрос спикеру в прямом эфире, принять участие в розыгрыше подарков от спонсоров.

С покупкой записи за 500 грн (800 грн в день конференции): в этот формат входит все, что и в бесплатный + возможность посмотреть конференцию и презентации в любое удобное время. А еще запись и презентации прошлого SEO Day.

13-й SEO DAY от WebPromoExperts обещает быть ярким! Лекторы уже готовятся, а места разлетаются с невероятной скоростью. Регистрируйтесь уже сейчас!

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Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator, Seranking

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