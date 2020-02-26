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Ужгородскому депутату объявили подозрение по делу об угоне элитных авто

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 18:40
Ужгородскому депутату объявили подозрение по делу об угоне элитных авто
Иллюстративное фото (gold-cars)

Депутата подозревают в организации схемы по продаже угнанных авто

Одному из депутатов Ужгородского городского совета объявили подозрение по делу об угоне элитных автомобилей из стран Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В частности, ему объявили о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении автомобилями. По версии следствия, участники схемы занимались угоном элитных автомобилей в Польше, Нидерландах, Чехии и других странах.

"В дальнейшем угнанные автомобили продавали на территории Украины. По такой схеме в свободное обращение на территории Украины было реализовано более полусотни автомобилей. Следствие в уголовном производстве продолжается", - говорится в сообщении.

По данным закарпатских СМИ, речь может идти о депутате Ужгородского горсовета Михаиле Чурило.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в полиции Закарпатской области сообщили, что в этом деле фигурирует Андрей Стрижак-младший - сын бывшего главы Конституционного суда Украины.

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