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В Ужгороді завтра вимкнуть воду: жителям дали важливі поради

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Ужгород, Середа 10 травня 2023 11:59
В Ужгороді завтра вимкнуть воду: жителям дали важливі поради Фото: в Ужгороді 11 травня частково не буде води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Ужгороді 11 травня частково вимкнуть воду через ремонт. Після закінчення ремонтних робіт жителів просять не вживати сиру воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Водоканал м.Ужгород".

Завтра комунальники проведуть планові роботи з підключення новозбудованої ділянки водопроводу до системи. Воду у місті вимкнуть з 9:30, терміни відновлення водопостачання поки невідомі.

У зв'язку з ремонтом буде призупинено подачу води з водозабору “Минай” i НФС №2.

"Тимчасова відсутність водопостачання відчуватиметься по всій лівобережній (в тому числі, в промисловій зоні та у населених пунктах Коритнянської сільради) і, частково, правобережній (район вулиць, Загорська, Закарпатська, Гвардійська, Щедріна, І.Франка, Довженка, набережна Незалежності) частинах міста", - йдеться у повідомленні.

Жителів закликали після відновлення водопостачання не вживати воду з-під кранів.

"З відновленням водопостачання, необхідно за можливості пропустити воду через систему змивних бачків для її швидшого освітлення та не вживати воду в сирому вигляді до повного її освітлення", - зазначають комунальники.

Нагадаємо, нещодавно у Києві стався масштабний прорив водопроводу. Через аварію утворився величезний "фонтан", який досягав дахів багатоповерхівок.

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Ужгород Водопостачання
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