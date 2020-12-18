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Ужесточают карантин: в Швеции впервые рекомендуют носить маски

Стокгольм, Пятница 18 декабря 2020 20:08
Ужесточают карантин: в Швеции впервые рекомендуют носить маски
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Швеции объявило о серии новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. В частности, рекомендацию носить маски для лица в общественном транспорте.

Об этом сообщает The Local.

В Швеции будет введено ограничение на количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах.

"Если это не даст запланированного эффекта, правительство также планирует закрыть эти предприятия", - заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Школьники старше 16 лет продолжат обучение в дистанционном формате после 24 января.

По словам премьера, все второстепенные общественные службы, находящиеся в ведении государства, муниципалитетов и регионов, будут немедленно закрыты и останутся закрытыми до 24 января - в том числе, бассейны, спортивные центры и музеи.

Всем работодателям также рекомендуется разрешить второстепенному персоналу работать из дома до 24 января.

Не все меры вступят в силу сразу. Запрет на продажу алкоголя после 20:00 в барах и ресторанах (в настоящее время запрещен после 22:00) вступает в силу с 24 декабря.

Напомним, ранее король Швеции Карл XVI Густав заявил, что стране не удалось спасти жизни из-за мягкого подхода к пандемии

Кроме того, после роста количества заболеваний и летальных случаев от COVID-19 правительство Швеции решило принимать жесткие меры для сдерживания болезни.

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