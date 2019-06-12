Узел долгов на рынке газа ведет к его коллапсу, - АГРУ

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АГРУ призывает НКРЭКУ немедленно пересмотреть убыточные тарифы операторов ГРМ и компенсировать накопленные убытки

Ассоциация газового рынка Украины разделяет обеспокоенность всех участников газового рынка в связи с кризисом неплатежей по всей цепи поставок газа. В сегменте поставок газа по ПСО между участниками рынка не один год продолжают накапливаться взаимные долговые обязательства, которые по разным подсчетам уже достигли 1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-службы АГРУ.

"Эта долговая опухоль уже распространилась на коммерческий сегмент рынка газа, о чем свидетельствуют заявления Ассоциации газовых трейдеров Украины. Главным виновником каскада долговых обязательств является НКРЭКУ. Регулятор годами ведет себя безответственно, пренебрегая своими прямыми обязанностями - утверждение экономически обоснованных тарифов для операторов ГРМ. Целенаправленная дискриминационная тарифная политика НКРЭКУ привела к тому, что только из-за заниженного тарифа операторы ГРМ за пять лет получили убытки на сумму 17 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В АГРУ отметили, что все операторы ГРМ отстаивают свое право в суде на получение экономически обоснованного тарифа и компенсации от НКРЭКУ за нанесенные убытки. Поэтому, сумма таких выплат по итогам всех судебных разбирательств может превысить 17 млрд гривен.

По словам пресс-службы, убыточность тарифов на распределение операторов ГРМ привела к формированию задолженности перед АО "Укртрансгаз" и она продолжает расти. "В условиях дискриминационной политики действующего НКРЭКУ, угроза банкротства нависла не только над газораспределительными компаниями. Недавно АО "Укртрансгаз" заявил о преддефолтном состояние компании. Это ставит под вопрос возможность привлечения международных партнеров для совместного управления украинской ГТС", - говорится в сообщении.

Также в Ассоциации отметили, что только за первые три месяца работы рынка в режиме суточной балансировки задолженность АО "Укртрансгаз" перед трейдерами составила 530 млн гривен. В свою очередь, АО "Укртрансгаз" не имеет возможности рассчитаться с участниками рынка. По мнению участников Ассоциации газовые трейдеры Украины, отсутствие ресурсов АО "Укртрансгаз" подрывает доверие к оператору ГТС и ставит под сомнение дальнейшее функционирование рынка в условиях ежесуточной балансировки по европейскому образцу.

"Убыточная модель расчетов, существует на рынке природного газа, является главным препятствием развития конкуренции. Она также лишает потребителя возможности выбора, а участники рынка не будут иметь ресурса для развития удобных и современных сервисов и продуктов. Ассоциация газового рынка Украины призывает НКРЭКУ немедленно пересмотреть убыточные тарифы операторов ГРМ и компенсировать накопленные убытки, как того требует действующее законодательство и многочисленные решения судов", - говорится в сообщении пресс-службы АГРУ.