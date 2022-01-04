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УЗ запустила продажу дополнительных билетов на 5 января

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Вторник 04 января 2022 20:28
УЗ запустила продажу дополнительных билетов на 5 января Фото: УЗ запустила продажу дополнительных билетов на 5 января (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

"Укрзализныця" запустила продажу дополнительных билетов на популярные направления. В частности, на рейсы, которые запланированы на 5 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця добавила в продажу 1650 билетов на наиболее популярные направления, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда 5 января", - говорится в сообщении.

В частности, дополнительные билеты появились на направлениях:

  • из Киева и Харькова - дополнительно 750 мест в карпатском направлении, в частности во Львов;
  • с донецкого и днепровского направлений - 150 мест в западном направлении;
  • с одесского направления - 240 мест в Карпаты;
  • с киевского на донецкое, днепровское, одесское и южное направления и обратно - до 500 мест дополнительно.

Кроме того, добавлены вагоны в поезд № 102/101 Киев - Херсон и № 20/19 Киев - Попасная из Киева 9 и 11 января, обратно 10 и 12 января.

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Укрзализныця
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