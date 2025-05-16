УЗ потрібно терміново вирішувати питання зі збитковістю пасажирських перевезень, - ФРТУ

За підсумками 2024 року "Укрзалізниця" отримала понад 20 млрд грн прибутку від вантажних перевезень, тоді як збитки від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

"Ідея УЗ підвищити вантажні тарифи у 2025 році, щоб зробити прибутковий сегмент ще більш прибутковим, і за рахунок цього "залити" зростаючі мільярдні збитки від пасажирського напрямку, є абсурдною. Це глибоко хибний і шкідливий підхід, який лише поглибить кризу в реальному секторі економіки - особливо з огляду на те, що виробничі підприємства вже масово зупиняються", - підкреслив він.

На думку експерта, перш ніж піднімати питання про підвищення тарифів, УЗ має розібратися з хронічними збитками пасажирських перевезень.

"Держава повинна чітко визначити: або вона дійсно гарантує соціальні перевезення і компенсує їх з бюджету, або УЗ приводить їх до беззбиткового рівня. Перекладання цього тягаря на плечі вантажовідправників є несправедливим і економічно руйнівним, а також суперечить практиці країн ЄС. Крім того, ще 16 млрд грн збитків УЗ формуються через утримання малодіяльної інфраструктури", - додав він.

Гусак зазначив, що тут потрібне системне рішення: або справедлива доплата за її використання - з чітким принципом "хто користується - той і платить", або радикальна оптимізація витрат на її утримання.

"Зараз УЗ тримає на балансі значну частину інфраструктури, яка не генерує доходів, але вартість її використання із "золотими" відправками по 1-2 вагони та щорічного обслуговування розмазується по всіх тарифах. Це неефективно. Тарифи мають залежати від технології перевезення та відображати реальні витрати на перевезення, а не бути середньозваженими значеннями, які фінансують чужу неефективність та інфраструктуру, яка не використовується", - вважає він.

Експерт підкреслив, що підвищення або індексація вантажних тарифів, про яке говорять останній час представники УЗ, з огляду на колосальну прибутковість вантажного сегменту - це чергове шкідливе тимчасове рішення.

"Збільшення вантажних тарифів лише відкладатиме вирішення системних проблем УЗ та продовжить знищення конкурентоспроможності УЗ та ключових експортерів України, а також матиме негативні наслідки для Державного бюджету", - підсумував генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України.

Як відомо, раніше УЗ запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України – зокрема, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а у будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

У свою чергу, експерти залізничного ринку заявили, що УЗ має оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, яка передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз, як відомо, УЗ включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.