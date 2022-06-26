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УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки

Новина українською →
Черкассы, Воскресенье 26 июня 2022 15:52
УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" временно отменяет некоторые пригородные поезда. Они не будут курсировать 26 и 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

Так, 26 июня не будут курсировать поезда:

  • №6074 "им. Т. Шевченко - Гребенка";
  • №6069 "Гребенка - им. Т. Шевченко".

Кроме того, пригородный поезд №6063 "Гребенка - им. Т. Шевченко" будет направляться до Золотоноши, а поезд №6070 "им. Т. Шевченко - Гребенка" от Золотоноши.

На 27 июня отменяются рейсы:

№№6064, 6070, 6074 "им. Т. Шевченко - Гребенка" и №№6074, 6061, 6063, 6069 "Гребенка - им. Т. Шевченко".

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд "Киев - Шостка". Он начал курсировать ежедневно с 24 июня.

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