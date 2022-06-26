УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки
Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" временно отменяет некоторые пригородные поезда. Они не будут курсировать 26 и 27 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
Так, 26 июня не будут курсировать поезда:
- №6074 "им. Т. Шевченко - Гребенка";
- №6069 "Гребенка - им. Т. Шевченко".
Кроме того, пригородный поезд №6063 "Гребенка - им. Т. Шевченко" будет направляться до Золотоноши, а поезд №6070 "им. Т. Шевченко - Гребенка" от Золотоноши.
На 27 июня отменяются рейсы:
№№6064, 6070, 6074 "им. Т. Шевченко - Гребенка" и №№6074, 6061, 6063, 6069 "Гребенка - им. Т. Шевченко".
Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд "Киев - Шостка". Он начал курсировать ежедневно с 24 июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.