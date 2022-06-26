УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки

"Укрзализныця" временно отменяет некоторые пригородные поезда. Они не будут курсировать 26 и 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ .

Так, 26 июня не будут курсировать поезда:

№6074 "им. Т. Шевченко - Гребенка";

№6069 "Гребенка - им. Т. Шевченко".

Кроме того, пригородный поезд №6063 "Гребенка - им. Т. Шевченко" будет направляться до Золотоноши, а поезд №6070 "им. Т. Шевченко - Гребенка" от Золотоноши.

На 27 июня отменяются рейсы:

№№6064, 6070, 6074 "им. Т. Шевченко - Гребенка" и №№6074, 6061, 6063, 6069 "Гребенка - им. Т. Шевченко".