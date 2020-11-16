УЗ объявила годовой тендер на уголь по цене "Роттердам+" с наценкой

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

АО "Укрзализныця" объявила рамочный тендер по закупке годового запаса угля по цене 3228 грн/тонна.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Компания планирует купить 26 195 тонн угля марки ДГ калорийностью 5500 ккал/тонна с доставкой на склады узловых станций.

По текущему обменному курсу, ожидаемая цена закупки угля составляет $95/тонна без НДС.

По состоянию на середину ноября, котировки на уголь базовой калорийностью 6000 ккал в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен - индекс API2 - составляют $55/тонна.

Этот индекс API2 лежал в основе формулы "Роттердам+", по которой определялась рыночная цена на уголь в 2016-2019 гг. Тогда к индексу API2 прибавлялись логистические затраты на доставку угля в Украину, которые составляли примерно $12,5/т.

С учетом поправки на калорийность - ведь УЗ закупает уголь калорийностью 5500 ккал/тонна, а индекс в Роттердаме для 6000 ккал/тонна - "Укрзализныця" рассчитывает приобрести годовой запас угля по цене в порту Роттердам плюс $50/т.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала в Украине с мая 2016 по июнь 2019 г. для определения объективной рыночной цены на уголь при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии.

Она основывалась на принципе импортного паритета и предусматривала использование европейского индекса угля в порту Роттердам плюс затраты на доставку.

После прекращения действия формулы летом 2019 г., цены на уголь и электроэнергии для промпотребителей выросли. К формуле "Роттердам+", как наиболее экономически обоснованной, государственная компания "Центрэнерго" вернулась летом 2020 года при покупке угля с украинских шахт.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" покупает дизельное топливо по цене в порту Роттердам плюс 20-30 долларов на тонне в зависимости от конкретного тендера.