УЗ необходимо реформировать, компания находится в крайне тяжелом состоянии, - эксперт

"Железную дорогу необходимо оздоравливать. Она находится в очень тяжелом состоянии... Мы как те, кто нуждается в железнодорожных перевозках, кто использует железную дорогу для личных перевозок или для перевозок груза, часто сталкиваемся с тем, что уровень сервиса не удовлетворяет - ни обычного пассажира, ни крупный бизнес", - сказал Кирикович.

По его словам, разделение "Укрзализныци" на отдельные компании по видам бизнеса позволит повысить эффективность управления железной дорогой, обеспечить понятную прозрачную тарифную политику и вернуть грузоперевозчиков, которые отказались от услуг железной дороги в последние годы.

"Если будет цель удовлетворить потребность в перевозках, то бизнес будет работать с железной дорогой. Не будет убегать, как происходит сейчас, и не будет искать альтернативных путей перевозки груза. Потому что мы знаем, что перевозки по железной дороге всегда были самыми дешевыми. И это самая главная фишка самой железной дороги", - пояснил Кирикович.

Эксперт считает, что ключевой задачей для УЗ сегодня является наращивание объемов грузовых перевозок, что позволит компании увеличить доходность и инвестировать в развитие и модернизацию.

"Железная дорога за прошлые годы колоссальными темпами теряла свой рынок перевозок, благодаря очень неудачной раньше политике оптимизации. Очень много взростила себе конкурентов - с точки зрения годовых и автомобильных перевозок. Самое главное сосредоточиться сейчас на вопросах привлечения грузов на железную дорогу - тогда любая реформа будет удачной. Потому что будет объем перевозок, а соответственно будут средства, за которые можно будет проводить эти реформы", - подытожил Кирикович.