УЗ необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень, - УАК

"Укрзалізниця" формує тарифи непрозоро і не показує свої витрати, користуючись монопольним статусом. Такий авторитарний підхід має бути змінено законодавчо, і насамперед держава має створити умови для конкуренції на залізниці.

"Ніхто не може проаналізувати баланс Укрзалізниці та подивитися її витрати. У багатьох випадках керівництво каже: у нас зросли витрати. Але які це витрати і як вони зросли – невідомо, адже доступу до даних ніхто не дає. Багато у нас і інших питань до використання бюджету. Але це все – закрита база, її ніхто не бачить. Такий авторитарний підхід має бути змінений", - переконаний Козаченко.

Він зауважив, що в Європі наразі працюють 319 приватних компаній, які перевозять вантажі та пасажирські перевезення. Це створює конкуренцію, а вона, у свою чергу, впливає на вартість перевезень. В Україні ж наразі існує тільки право для приватних компаній мати власні товарні вагони, але приватні локомотиви – заборонені.

"Приватні вагони завантажувалися - і не переміщувалися. А коли ми почали контактувати з Укрзалізницею, вони нам сказали – а чого ви очікували? Ми будемо свої вагони перевозити, а ваші нехай чекають. І було таке, що більш ніж по тисячі вагонів, навантажених аграрною продукцією, чекали більше місяця, і їх ніхто не хотів перевозити», - каже Козаченко.

Саме тому держава має на законодавчому рівні дозволити приватну тягу на залізниці, переконаний Козаченко – це дасть змогу ринку розвиватися у конкурентному середовищі.

"Укрзалізниця", я підкреслюю, так само як у Євросоюзі, повинна забезпечувати безпеку для перевезень, та мати монополію на магістральні лінії. Все решта повинно бути в відкритому доступі - конкуренція та використання найкращих європейських прикладів. А аргументи УЗ щодо тарифів, непритаманні демократії і вільному ринку, мають піти у минуле", - резюмував експерт.

Як відомо, державна монополія вчергове заявила про прагнення підняти тарифи на вантажні перевезення. На цей раз посадовці УЗ пропонують це назвати не підвищенням, а "індексацією", і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.

Натомість у Всеукраїнському конгресі фермерів заявили, що через таке підвищення тарифів малі та середні фермерські господарства будуть відмовлятися від землі, тому що вирощування культур стане нерентабельним. Через це Україну чекає три наслідки: здорожчання харчів, зменшення кількості робочих місць та поступове вимирання сіл, які досі тримаються на маленьких фермерських господарствах.