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УЗ наростила вантажопотік, і може знизити тариф на вантажі для залучення нових клієнтів, - експерт

Понеділок 26 серпня 2024 12:24
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УЗ наростила вантажопотік, і може знизити тариф на вантажі для залучення нових клієнтів, - експерт Фото: УЗ наростила вантажопотік, і може знизити тариф на вантажі для залучення нових клієнтів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У першому півріччі 2024 року обсяг перевезень "Укрзалізницею" вантажів збільшився на 17%, і компанія додатково отримала понад 6,5 млрд гривень.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"У ситуації нарощення обсягів перевезень має йтися про зниження тарифів, щоб ще більше відправників вантажів поверталося на "Укрзалізницю". І всі очікували, що Укрзалізниця на тлі того, що суттєво зростає вантажопотік, практично в 1,5 рази, якщо порівнювати місяць на місяць 2022 з 2023 роком, буде знижувати тарифи. Адже у 2022 році тарифи на вантажні перевезення підвищили одномоментно на 70%", - нагадав Каленков.

Він зауважив, що зниження вантажних тарифів УЗ на 20-25% дозволить експортерам переорієнтуватися на "Укрзалізницю" – тобто, вантажопотік зросте ще раз, і "Укрзалізниця" заробить ще більше.

"Але замість цієї здорової, нормальної бізнес-логіки "Укрзалізниця" йде дивним шляхом: що більше грошей ми отримуємо з бізнесу у вигляді тарифів, то більше ми витратимо. І відповідно, зі всіх витрачених грошей частина піде ліворуч. Тому у цій ситуації це економічно необґрунтовано абсолютно, це корупційно", - впевнений експерт.

Він висловив переконання, що ініціатива щодо чергового підвищення тарифу, на цей раз – під виглядом "гармонізації", це яскравий приклад економічно необґрунтованого рішення, яке украй негативно вплине на бізнес.

"Тарифи збільшилися у гривнях у 2,5 рази, але навіть у доларах вони збільшились у 1,5 рази! Це впливає на собівартість, а відповідно – на конкурентоспроможність нашої продукції. Ми і так через війну та перебої з логістикою втратили велику кількість наших традиційних ринків. А зараз будемо ще втрачати через собівартість", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, керівник УЗ Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

У відповідь у Асоціації добувних підприємств (НАДПУ) заявили, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення матиме вкрай негативні наслідки для добувної промисловості та загалом для обороноздатності України. Натомість "Укрзалізниці" варто було б знизити тарифи для стимулювання економіки, адже рентабельність вантажних перевезень вже досягла 27%.

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