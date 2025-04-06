УЗ має припинити гратися у фінансові фокуси і діяти в інтересах ринку, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.

"Маніпуляція даними дає фальшиву картину збитковості перевезень руди, хоча насправді саме вона субсидує як пасажирські перевезення, так і нерентабельні вантажі, для перевезення яких потрібна розгалужена і реально збиткова інфраструктура", - вказав Каленков.

Він підкреслив, що такі маніпуляції створюють абсолютно викривлений ринок, у якому вантажовласники не мають стимулів переводити логістику на більш вигідні моделі, як-от групові чи маршрутні відправки. Бо тарифи не стимулюють ефективність.

"Насамперед потрібно запровадити справедливу доплату за використання малодіяльної інфраструктури. Це має бути перший крок. Далі - повна зміна принципу тарифоутворення: тарифи мають залежати від типу перевезення - маршрутні, групові, повагонні. Наступний крок - облік витрат за кожним конкретним перевезенням. Це дозволить нарешті побачити реальну рентабельність, а не фіктивну картинку, створену маніпуляціями", - наголосив Каленков.

Також він зауважив, що інфраструктура, яка не може бути самоокупною через значні витрати на її утримання та відсутність протягом вже тривалого часу достатнього платоспроможного попиту, який може покрити ці витрати, має бути законсервована, а витрати на її утримання оптимізовані.

"Ми працюємо у всіх тарифних класах і ми готові платити економічно обґрунтований тариф. Але ми не готові платити за маніпуляції та обман з боку менеджменту УЗ, який уникає вирішення системних проблем та в черговий раз хоче перекласти тягар вже непідйомних витрат на плечі тих, хто ще хоч якось працює", - акцентував експерт.

Готовність до проведення коректних розрахунків та вирішення складних питань щодо оптимізації збиткової діяльності залізничної монополії - це й буде справжній тест на чесність та професійність для менеджменту компанії, резюмував експерт.

Як відомо, раніше Укрзалізниця ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України.