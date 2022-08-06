Увольнение с работы во время войны. В СНБО опровергли самые распространенные фейки

В СНБО проанализировали очередные фейки, которые касаются увольнения с работы в военное время и опровергли каждый из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра по противодействию дезинформации при СНБО.

Фейк: Рабочего невозможно уволить, из-за прогулов и отсутствия контакта через мобильную связь. Правда: Действующий кодекс о труде наполнили возможностью уволить лицо, которое четыре месяца не появляется на работе и не выходит на связь.

Фейк: Владелец предприятия не может уволить работников, из-за отсутствия сырья на нем. Правда: В кодексе о труде, существует возможность увольнения работников из-за отсутствия возможности обеспечения работой.

Фейк: Человек которое, по его мнению, уволили незаконно и не сообщили об этом, не может обратиться в суд ввиду истечения срока. Правда: Возможность обратиться в суд есть, через один месяц после получения копии приказа об увольнении и три месяца, после получения письменного уведомления о выплатах.