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Утвержденный НКРЭКУ тариф "Ровногаза" является планово убыточным

Новости » Энергетика    25.03.2019 - 19:33
Утвержденный НКРЭКУ тариф "Ровногаза" является планово убыточным
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери

Тариф на распределение газа ПАО "Ровногаз" из года в год является планово убыточным. По итогам прошлого года убыток компании от распределения газа составил 161,4 млн гривен. В текущем году из-за действий Минэнергоугля и НКРЭКУ в 2019 году компания получит еще 220 млн гривен убытков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери (ПТП). Согласно действующему законодательству, их объемы утверждаются Минэнергоугля согласно расчетам газораспределительных компаний. Операторы ГРС осуществляют его, руководствуясь приказами профильного министерства. Для "Ровногаза" утвержден 26,897 млн куб. м вместо необходимых 36,462 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Но, по словам пресс-службы, и их компания не может закупить из-за заниженной стоимости газа для ПТП в тарифе.

"В действующем тарифе нашей компании на приобретение газа для производственно-технологических затрат и собственных нужд предусмотрены средства в сумме 160,2 млн гривен на объем 27,2 млн куб. м газа в год. Но средняя цена услуги балансировка составила 11294 гривен за тысячу куб. м без НДС. Таким образом, за эти средства мы могли приобрести лишь 14,2 млн куб. м газа, или 52% от определенных объемов", – рассказывает коммерческий директор ПАО "Ровногаз" Виктор Осницький.

Таким образом, по результатам 2018 года убыток компании из-за заниженого тарифа от распределения составил 161,4 млн гривен. Из них 132,9 млн гривен, или 82% - за несоответствие ПТП.

"При этом, со времени последнего раза пересмотра тарифа, существенно выросли другие статьи расходов. Минимальная заработная плата выросла с 1600 до 4173 гривен, стоимость дизельного топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 до 28 гривен за литр по состоянию на начало марта 2019 года. Индекс инфляции составил 40%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 81%", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что аналогичная ситуация была и в 2017 году.

"Недостаток тарифной выручки для финансирования расходов в части стоимости ПТП за 2017 год составил 30,1 млн гривен. В результате занижения объемов газа для ПТП и их стоимости компания из года в год накапливает долги. Это в свою очередь приводит к тому, что потребитель не сможет рассчитывать на улучшение сервиса и получения услуг, предусмотренных тарифом в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы.

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