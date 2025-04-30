Утримайтесь від купівлі пального з "бочок": поради експерта після переходу на спиртовий бензин

Утриматися від купівлі "дешевого" бензину, не заправлятися на "бочках" та зберігати чеки порадив водіям експерт ринку пального, директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, коментуючи перехід з 1 травня усіх АЗС в Україні на спиртовий бензин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Куюна.

"З 1 травня на всіх колонках має бути бензин Е5 – з 5% біоетанолу. Рекомендації. Мінімум травень і червень утриматись від купівлі "дешевого" бензину. Він вам таким потім не покажеться. Точно не заправлятися на "бочках" – там точно ніхто нічого робити не буде. Зберігаємо чеки і ставимо питання у разі виникнення якихось відхилень по якості", – написав Куюн.

Він наголосив, що спирт гігроскопічний, натягує воду, що з часом може привести до розшарування пального на спирт, воду та низкооктановий бензин.

"Щоб цього не сталося, треба зачистити резервуари на нафтобазах і АЗС, бензовози, а також постійно моніторити в подальшому, використовуючи спеціальні маркери води. У великих мережах ця робота тривала останній місяць мінімум. Вони обрали варіант закупівлі готового продукту на європейських НПЗ. Тут ризику неякісного пального нема. Створені штаби оперативного реагування на різні ситуації. Тобто без уваги жодне питання не залишиться", – повідомив експерт.

У той же час, за його словами, виникають питання щодо готовності економ-мереж та периферійних гравців.

"Ті дива ціноутворення пов'язані в тому числі й з відсутністю систем контролю якості, відповідного обладання та персоналу. Дехто з них обрав тактику виробництва спиртового бензину на нафтобазах. Що з того буде, не знаю. Також не знаю, як там з технолгічною культурою, чи зачищає хтось ті резервуари, чи покладається на руський "авось пронесе", – підсумував Куюн.

Як повідомлялось раніше, лабораторні дослідження виявили у зразках бензину з "БРСМ-Нафта" та МOTTO суттєве перевищення показників сірки та бензолу.

"Неякісний бензин – це шкода автомобілю, удар по кишені та здоров'ю", – наголосили експерти.