Когда устроит лишь победа. "Шахтер" в матче с "Интером" попытается зацепиться за евровесну

Сегодня, 24 ноября, донецкий "Шахтер" встретится с итальянским "Интером" в рамках пятого тура группы D Лиги чемпионов. Чтобы надеяться на выход в евровесну "горняки" обязаны побеждать в Италии.

После четырех туров дончане имеют лишь одно очко, добытое в домашнем матче с "Интером" (0:0), и занимают последнее место в своем квартете. В то же время шансы пробиться даже в плей-офф ЛЧ еще остаются. Для этого необходимо выигрывать оба оставшихся матча и надеяться на поражения "Шерифа" и "Интера" в матчах с "Реалом".

Задача не из легких, но в принципе выполнима. Правда, накануне решающего матча риторика наставника "горняков" Роберто Де Дзерби была не самая воодушевляющая.

"Матчи в Лиге чемпионов очень сложные, групповой этап состоит всего из шести матчей, и последние матчи всегда решающие. Нам нужно начать с того, чтобы снова начать выигрывать внутренние украинские трофеи, и потом провести Лигу чемпионов лучше, чем в этом году. Когда мы пытаемся играть выше наших возможностей - мы много ошибаемся. Но не хочу сказать, что завтра мы будем жертвами. Мы попытаемся сделать то же самое, что делали против "Интера" дома, что делали в Мадриде, и попытаемся реализовать свои шансы", - отметил Де Дзерби.

На психологическом факторе также заострил внимание и кипер дончан Анатолий Трубин.

"Главное, чтобы все были готовы ментально. Демонстрировать свои лучшие качества при полном стадионе - большая ответственность, и как сможем с ней справиться, так и сыграем", - поделился он.

Накануне матча "горняки" в очень нервном матче лишь на последних минутах смогли дожать "Рух", который идет в нижней части таблицы (2:0). К тому же накал страстей был такой, что Де Дзерби даже получил красную карточку. Сейчас же в соперниках один из лидеров Серии А - "нерадзурри" идут на третьем месте, вслед за "Миланом" и "Наполи". Причем в последнем туре "Интер" обыграл как раз клуб из Неаполя - 3:2.

К слову, коуч "интеристов" Симоне Индзаги сравнил перед матчем "Шахтер" именно с "Наполи".

"Думаю, из итальянских команд "Шахтер" больше всего похож на "Наполи", с которым мы только что встречались, и "Сассуоло" - бывший клуб Де Дзерби. Обе пытаются контролировать мяч, чтобы оказывать давление и находить идеальные моменты для голов", - заявил Индзаги.

Состав

Итальянский клуб испытывает определенные кадровые проблемы. В матче с "Наполи" из-за повреждений были заменены Барелла и Корреа. Но наставник "Интера" пока отметил, что не рассчитывает из-за травм лишь на де Врея и Санчеса. У "горняков" новых потерь нет, кроме давно выбывших из строя Мораеса и Траоре.

"Интер": Ханданович - Шкриниар, Раноккия, Бастони - Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич - Джеко, Лаутаро Мартинес

"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Mатвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Тете, Алан Патрик, Мудрик - Фернандо

Где смотреть

Поединок состоится в 19:45 в итальянском Милане. Транслироваться матч будет на платформе Megogo.