Для успішної реінтеграції ветеранів слід переглянути для них умови програми "єОселя", - Шуляк

Умови програми пільгової іпотеки "єОселя" необхідно переглянути для ветеранів. Наразі для них діє відсоткова ставка у 7%, водночас для військовослужбовців вона становить 3%.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю телеканалу "Рада".

Це очевидна диспропорція, наслідком якої є те, що станом на початок березня 2025 року кількість ветеранів, які отримали пільгову іпотеку щонайменше у 20 разів нижча за кількість військових, які змогли нею скористатися.

За її словами, на рівні держави здійснюється багато заходів, направлених на підтримку українських ветеранів. Водночас, досить проблемним питанням лишається їх житлове забезпечення. У минулому році для цього виділялися кошти, але для ефективного вирішення цієї проблеми потрібні більш рішучі кроки з боку Уряду.

"У 2024 році на забезпечення житлових потреб українських ветеранів було виділено 5 млрд гривень. Це, безумовно, добре, але повноцінно це не вирішує проблему. Потрібні рішення на рівні уряду, які зроблять більш доступними для них фінансово-кредитні механізми. Зокрема, програму пільгової іпотеки "єОселя", - вважає Шуляк.

Вона зазначила, що станом на початок березня, українським ветеранам було видано 344 кредити за програмою "єОселя", водночас військовослужбовцям і силовикам сумарно 8498 кредитів. Одна з причин – відмінності у відсотковій ставці. Для військовослужбовців кредити "єОселя" надаються з відсотковою ставкою у 3%, натомість для ветеранів – 7%.

Шуляк підкреслила – попри те, що серед ветеранів війни, які хочуть скористатись державною програмою пільгової іпотеки "єОселя", багато учасників бойових дій, вони мусять сплачувати вдвічі більшу відсоткову ставку, ніж військовослужбовці. Уряд має якнайшвидше виправити таку диспропорцію, оскільки це сприятиме якісній соціальній реінтеграції наших захисників.

"Це очевидна диспропорція, що виникла через різні умови іпотеки для ветеранів і військовослужбовців, хоча і перші, і другі мають бойовий досвід. Зокрема, для військовослужбовців відсоткова ставка вдвічі нижча – вони отримують іпотеку під 3% річних, а ветерани, як і ВПО – під 7%. Ветеранська спільнота має всі підстави вимагати рівних умов із військовослужбовцями", - підкреслила Шуляк.

Вона також наголосила, що окрім зниження відсоткової ставки для ветеранів слід зробити для них нижчим і перший внесок для житло, придбане за програмою "єОселя". Наразі він становить 15%, але це для більшості з них – непідйомна сума.

"Це зʼясувалося під час публічних консультацій, які ми проводили на тему вдосконалення нашого житлового законодавства. І ветерани, і ВПО вказали, що хотіли б скористатися можливостями "єОселя", але через діючі умови для них це майже неможливо. Тож ми надали рекомендації уряду щодо зниження для цієї категорії громадян як відсоткової ставки, так і розміру першого внеску. Сподіваємось, до них дослухаються", - зазначила Шуляк.

Парламентарка додала, що у програми "єОселя" є всі шанси стати успішною державною програмою, яка на кшталт "єВідновлення" буде допомагати українцям вирішувати свої житлові питання. Але для цього потрібні зміни в її умовах.