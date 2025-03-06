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Усик отримав рішення WBA щодо обов'язкового захисту: є час на роздуми

Четвер 06 березня 2025 14:48
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Усик отримав рішення WBA щодо обов'язкового захисту: є час на роздуми Фото: Олександр Усик має захищати свої пояси (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила рішення щодо захисту титулу чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком. Названо термін, до закінчення якого українець повинен це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

WBA нагородила свого суперчемпіона щедрим відтермінуванням: вона не замовлятиме йому обов'язкові захисти протягом 24 місяців.

Зазвичай на захист поясу надається строк – дев'ять місяців. А виключення щодо Усика пояснили "індивідуальною ситуацією українця" та "поточним станом дивізіону".

"Чемпіонський комітет WBA проаналізував усі обставини та надав чемпіону 24-місячний термін для проведення обов’язкового захисту титулу. Мета цього рішення – дозволити боксеру провести поєдинки з найсильнішими суперниками в дивізіоні", – йдеться в офіційному релізі.

WBA підкреслює, що Усик бере участь у визначальних поєдинках для світового боксу, "відкриваючи нову еру в цьому виді спорту". Саме тому період обов'язкового захисту був продовжений. Це, на думку чемпіонського комітету, дозволить українцю мати "гнучкість у виборі найкращих можливих поєдинків".

Сам чемпіон вже неодноразова заявляв, що його мета – проведення поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа, в якому на кону стояли б титули всіх чотирьох провідних організацій. Дюбуа володіє поясом IBF, від якого Усик відмовився влітку минулого року через неможливість виконати вимоги організації щодо обов'язкового захисту.

Усик отримав рішення WBA щодо обов'язкового захисту: є час на роздуми

Усик проти Джошуа (фото: Getty Images)

Усик по лінії WBA: що відомо

Українець здобув титул Всесвітньої боксерської асоціації 25 вересня 2021 року, коли переміг тодішнього чемпіона за даною версією – британця Ентоні Джошуа.

З того часу пояс стояв на кону в чотирьох поєдинках: реванші с Джошуа (2022 рік), бою з Дюбуа (2023) та двох мегафайтах зі ще одним представником Великої Британії Тайсоном Ф'юрі (2024). У всіх випадках українець здобував перемоги та захищав титул.

Зараз Усик офіційно має звання суперчемпіона WBA. У організації ще є регулярний чемпіон – 43-річний болгарин Кубрат Пулєв. Його чемпіонський комітет зобов'язав провести бій проти першого номеру рейтингу – 30-річного британця Фабіо Вордлі.

Раніше розповіли про скандальний чемпіонський бій в дивізіоні Ломаченка.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
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