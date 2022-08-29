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Усик – Фьюри. Британский боксер получил дополнительное время на решение о новом бое

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Понедельник 29 августа 2022 12:23
Усик – Фьюри. Британский боксер получил дополнительное время на решение о новом бое Фото: Тайсон Фьюри пока сохранил чемпионский пояс WBC (twitter.com/RidersBball)
Автор: Антон Федорцив

Время до 2 сентября получил от Всемирного боксерского совета (WBC) для окончательного определения со своим будущим чемпион в тяжелом весе Тайсон Фьюри. Он ведет переговоры об объединительном поединке с Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24.

34-летний британец вскоре должен дать окончательный ответ по поводу своего будущего. Если он не продолжит выступления на профессиональном уровне, потеряет чемпионский пояс.

"WBC знает о случившейся в семье Тайсона трагедии (убийство кузена боксера – ред.). Мы продолжаем дедлайн с официальным решением относительно дальнейшей карьеры Фьюри, учитывая деликатность ситуации, до 2 сентября", – рассказал президент совета Сулейман.

Накануне менеджер Усика Эгис Климас анонсировал объединительный поединок в тяжелом весе против Тайсона Фьюри на конец 2022-начало 2023 гг. Бой, скорее всего, состоится на Ближнем Востоке.

Ранее Фьюри решил вернуться в ринг ради боя с Усиком. Британский боксер пытается выбить рекордный гонорар. Чемпион WBC якобы требует за поединок против обладателя чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO Усика 125 млн фунтов плюс проценты за продажу телетрансляций.

К слову, боксер Усик и еще два десятка спортсменов получили государственные награды ко Дню независимости Украины.

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