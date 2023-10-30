Усик – Ф'юрі. Українець розкрив План B на випадок зриву дати бою

Український боксер Олександр Усик відреагував на спроби команди британця Тайсона Ф'юрі відсунути в часі вихід у ринг на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing King Media .

Іменитий промоутер Френк Воррен припустив, що його клієнт із чемпіонським поясом WBC не встигне підготуватися до дати бою з 36-річним українцем. Протистояння важковаговиків попередньо запланували на 23 грудня.

"Бачите, що відбувається, коли брехня виходить на поверхню? Дядько Френк "мутить" щось хитреньке, але ми повинні боксувати 23 грудня. Маємо контракт. Френку, ти чуєш мене? Дядько забагато говорить", – заявив Усик.

Чемпіон у хевівейті за версіями WBA, WBO, IBO та IBF підтвердив, що буде готовий протистояти Ф'юрі наприкінці року. Натомість "Циганському Королю" порадив звільнити пояс WBC, якщо він відмовиться від узятих раніше зобов'язань. Оточення британського боксера натякнуло на травму чемпіона.

"Якщо Ф'юрі не буде готовий до 23 грудня? Хай залишає пояс і відпочиває. Чи є якісь часові рамки на відповідь Ф'юрі? Це питання до менеджера або промоутера, але не до мене", – резюмував Усик.