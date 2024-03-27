Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу підказав українцю головну ваду британця

Колишній володар поясу Всесвітньої боксерської організації (WBO) Тоні Беллью поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"На технічному рівні Тайсон Ф'юрі завжди мав проблеми з меншими бійцями, які чудово рухаються, і жахливий у протидії контрударам. Якщо відходити та добре оборонятися проти Ф'юрі, то він губиться. Коли повний новачок у боксі Френсіс Нганну відступав, то в Тайсона Ф'юрі виникали проблеми. Він довів до істерики чемпіона світу", – заявив Беллью.

41-річний боксер на прізвисько "Бомбардувальник" ніколи не боксував із "Циганським Королем". Натомість у 2018 році він з'явився в рингу проти Усика. Тоді українець захистив чемпіонські пояси в першій важкій вазі нокаутом у 8-му раунді та перейшов у хевівейт.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.