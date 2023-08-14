Усик – Дюбуа. Відомий промоутер назвав суперника переможця: команда українця відреагувала

Українець Олександр Усик або британський боксер Даніель Дюбуа після очного поєдинку зобов'язані вийти в ринг проти обов'язкового претендента за версією Міжнародної боксерської федерації Філіпа Хрговіча.

Про це заявив очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social .

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Топ-промоутер наполягатиме на проведенні бою Хрговіча проти чемпіона IBF. Гірн прагне вивести хорватського важковаговика на новий рівень та організувати поєдинок із іменитим боксером. Раніше організація відтермінувала захист Усиком чемпіонського поясу заради бою проти Дюбуа.

"Точно, що ми будемо наполягати на обов'язковому захисті титулу IBF. У бою проти Демсі Маккіна це було головним. Хрговіч потребував цього поєдинку, щоб залишатися активним. IBF підтвердила, що відразу після бою Усик – Дюбуа вони призначать обов'язковий захист", – запевнив Гірн.

Утім, представники українця дотримуються іншої думки. Усик не відмовився від намірів стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті та надалі працюватиме з командою над об'єднавчим поєдинком із чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Якщо Ф'юрі не програє у своєму цирковому виступі з MMAшником, то поєдинок Усик – Ф'юрі ми будемо відпрацьовувати наступним. Хрговіч? Якщо ми заходимо на абсолютного чемпіона, то це має перевагу перед будь-яким обов'язковим захистом", – заявив промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу "ТАЙК МАЙСОН".