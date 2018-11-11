Усик - Беллью: видео и обзор боя

Фото: Усик - Беллью (twitter.com/MatchroomBoxing)

Украинец нокаутировал соперника в 8 раунде

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор боксерского поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

В ночь с 10 на 11 ноября в Манчестере абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик победил почетного чемпиона мира по версии WBC Тони Беллью. Украинец нокаутировал своего оппонента в 8 раунде.

Интересно, что Усик проигрывал британцу после 7 раунда по судейским запискам двух из трех судей. Россиянин Юрий Копцев давал счет 67:67, а вот британец Стив Грей (67:66) и мексиканец Алехандро Лопес (68:65) отдавали предпочтение Беллью.

Однако украинский боксер досрочно одержал победу и сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA Super и The Ring. Для Усика это была первая защита всех титулов. Теперь в его активе 16 побед в 16 боях, 12 из которых были одержаны досрочно.