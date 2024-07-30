Усі ресурси ДТЕК спрямовані на якнайшвидше відновлення ТЕС після обстрілів, - Салєєв

За його словами, найшвидший і найефективніший спосіб повернення в роботу пошкоджених ТЕС - це повертати в енергосистему саме те, що можна швидко відремонтувати.

"Якщо руйнується, то не усе. Руйнуються окремі елементи чи окреме обладнання. Відновити усю систему, усю станцію - це роки і роки на те, щоб побудувати все заново. Тому, коли є інфраструктура і потрібно в рамках цієї інфраструктури відремонтувати і відреконструювати те, що зазнало ударів - це, безумовно, потребує менше коштів і часу. Тому і у нас основна ставка - на відновлення наших електростанцій", - пояснив він.

Салєєв запевнив, що до початку опалювального сезону усі ресурси, які є в компанії, спрямовані саме на ремонти та відновлення теплоелектростанцій. Він зазначив, що за перше півріччя цього року ДТЕК Енерго спрямував на ці потреби майже півтора мільярда гривень власних коштів.

Раніше в ДТЕК Ріната Ахметова повідомляли, що загалом цього року компанія планує вкласти у ремонти та відновлення пошкоджених від обстрілів теплоелектростанцій близько 3,9 млрд грн, що відповідає минулорічним вкладенням.