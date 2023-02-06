ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В уряді Німеччини розраховують, що Leopard 2 доставлять в Україну швидко

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 06 лютого 2023 15:59
В уряді Німеччини розраховують, що Leopard 2 доставлять в Україну швидко Ілюстративне фото: в уряді Німеччини розраховують, що Leopard 2 доставлять до України швидко (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Німеччини очікує, що передача танків Leopard 2 разом із європейськими союзниками Україні відбудеться швидко.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel, про це заявив речник уряду Вольфганг Бюхнер.

"Зобов'язання Німеччини залишається чинним", - підкреслив чиновник, коментуючи плани поставити в Україну німецькі танки.

Очікується, що Німеччина з партнерами допоможе Україні сформувати два батальйони з танками Leopard 2. Один батальйон зазвичай складається з 31 танка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Польщі доставили перший танк Leopard 2, який Канада пообіцяла передати Україні в рамках нового пакету військової допомоги.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, сьогодні, 6 лютого, у Польщі українські військові розпочали навчання на танках Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Військова техніка Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії