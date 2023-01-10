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Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії: що відомо

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 21:05
Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії: що відомо Фото: для одержання ліцензії туроператора впроваджено нову умову (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Уряд впровадив нову додаткову умову для отримання ліцензії туроператорами - вони мають підтвердити, що не мають жодних бізнес-стосунків з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як зазначає Мельничук, Кабінет міністрів вніс зміни до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

"Перелік підтверджуючих документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії, доповнено документом, який повинен підтверджувати відсутність здійснення контролю за діяльністю субʼєкта господарювання резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України", - пише представник уряду.

Також передбачено, що туроператор на своєму вебсайті зобовʼязаний, поміж іншого, розмістити у довільній формі інформацію про дату та номер рішення про видачу ліцензії на провадження туроператорської діяльності.

Наприкінці 2022 року РБК-Україна повідомляло, коли в Україні можуть запрацювати аеропорти, посилаючись на позицію Держтуризму.

Крім того, ми писали, що, за словами голови Державного агентства розвитку туризму України Мар'яни Олеськів, після перемоги в Україну поїдуть мільйони туристів.

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