Уряд заморозив прожитковий мінімум: що буде із розміром соцвиплат українцям

Прожитковий мінімум, від якого залежить розмір соціальних виплат в Україні, підвищуватися не буде. Але зменшуватися він також не буде.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю виданню Mind.

"Відверто скажу, що наразі ми "заморозили" прожитковий мінімум, хоча він є недостатнім у порівнянні з нинішніми потребами соціуму. Але й зменшувати його ніхто не буде, це неможливо", - сказала вона.

Жолнович також наголосила, що скорочення соцвиплат не планується. "Швидше, ми можемо не надто підвищувати їх розмір", - сказала вона.

За її словами, зараз міністерство співпрацює зі Світовим банком, щоб на 2025 рік збільшити розмір соцдопомоги малозабезпеченим.