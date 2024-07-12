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Уряд заморозив прожитковий мінімум: що буде із розміром соцвиплат українцям

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 14:29
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Уряд заморозив прожитковий мінімум: що буде із розміром соцвиплат українцям Фото: Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прожитковий мінімум, від якого залежить розмір соціальних виплат в Україні, підвищуватися не буде. Але зменшуватися він також не буде.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю виданню Mind.

"Відверто скажу, що наразі ми "заморозили" прожитковий мінімум, хоча він є недостатнім у порівнянні з нинішніми потребами соціуму. Але й зменшувати його ніхто не буде, це неможливо", - сказала вона.

Жолнович також наголосила, що скорочення соцвиплат не планується. "Швидше, ми можемо не надто підвищувати їх розмір", - сказала вона.

За її словами, зараз міністерство співпрацює зі Світовим банком, щоб на 2025 рік збільшити розмір соцдопомоги малозабезпеченим.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки пропонує відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму, від якого залежать розміри соціальних виплат. Планується залишити прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 3028 гривень, для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня.

Крім того, уряд хоче відмовитися від підвищення мінімальної плати, яка становить 8000 гривень, "з урахуванням значного підвищення у 2024 році".

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