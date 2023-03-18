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Уряд врегулював питання пільги з військового збору

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Україна, Субота 18 березня 2023 12:36
Уряд врегулював питання пільги з військового збору Фото: Кабмін врегулював питання пільги з військового збору для учасників війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України врегулював питання підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях по відсічі і стримуванню збройної агресії РФ для несплати військового збору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За даними прес-служби, зміни були внесені постановою уряду від 17 березня.

У новій редакції постанови тепер визначено підстави для здійснення застосування пільги з оподаткування військовим збором грошового забезпечення осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану по відсічі і стримуванню збройної агресії Росії.

А саме: витяги (копії) з наказів командирів (начальників) про виплату додаткової винагороди, що передбачена законодавством для осіб, які беруть безпосередню участь у зазначених заходах.

Військовий збір для фінансування Збройних сил України у розмірі 1,5% від доходів громадян ввели у 2014 році.

Раніше підтвердження пільги для безпосередніх учасників бойових дій здійснювалося на підставі витягів з наказів про прибуття військових.

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