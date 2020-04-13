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Уровень расчетов за доставку газа в марте в Кривом Роге уменьшился на 14%

Новости » Энергетика     13.04.2020 - 14:35
Уровень расчетов за доставку газа в марте в Кривом Роге уменьшился на 14%
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

"Криворожгаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты

С началом карантина в Кривом Роге и Криворожском районе на 14% упал уровень расчетов за услуги газоснабжения. При этом потребление газа остается интенсивным, ведь семьи потребителей во время карантина остаются дома, пользуются газом и другими коммунальными услугами. Об этом сообщает пресс-служба АО "Криворожгаз".

"Для обеспечения безотказной работы всей инфраструктуры "Криворожгаз" в условиях карантина работает в чрезвычайном режиме. Обеспечивает безаварийное и бесперебойное газоснабжение в городе и прилегающих районах, надеясь на понимание и поддержку потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что АО "Криворожгаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям, пережить карантин. Также введен мораторий на прекращение доставки газа потребителям, имеющим задолженность за услуги.

"Учитывая карантинные мероприятия клиенты АО "Кривоиржгаз" имеют все возможности оплатить счета за доставку дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: "личный кабинет", мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот", - отмечает начальник клиентского сервиса АО "Криворожгаз" Анастасия Озерян.

По словам пресс-службы, "Криворожгаз" экстренно разработал для своих потребителей экспресс-регистрацию "личного кабинета" на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 62-92-104 и сообщить оператору номер лицевого счета. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в смс получит логин и пароль к нему.

"Напоминаем, ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать и локализировать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные пункты, понижать и поддерживать необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты АО "Криворожгаз", которые сейчас работают дистанционно, ведут активную работу с клиентами компании.

"Призываем потребителей, которые имеют возможность, оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Потребители оперативно могут загрузить счета для оплаты услуг доставки в "личных кабинетах" на сайте 104.ua и в viber-бот", - говорится в сообщении.

Количество пользователей онлайн-сервисов "Киевоблгаз Сбыта" выросло почти на треть "Днепропетровскгаз Сбыт" упростил для клиентов доступ в Личный кабинет
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