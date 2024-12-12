Управління муніципальним майном - у топі корупційних ризиків: що варто змінити

У кращому випадку 50% українських територіальних громад володіють вичерпною інформацією щодо кількості майна, яке у них на балансі. Не проведена належним чином інвентаризація комунальної власності підживлює корупцію і унеможливлює швидше запровадження механізму соціального житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

Вона повідомила, що згідно з методологією оцінки корупційних ризиків в діяльності органів місцевого самоврядування, комунальне майно і управління ним знаходиться на третьому місці за кількістю корупційних проявів, вище якого тільки земельні відносини і видача містобудівних умов і обмежень.

Це, за словами Шуляк, наслідок того, що у кращому випадку 50% майна територіальних громад в Україні оформлено, оцифровано і взагалі громада про нього знає. Вона пояснює - правове регулювання сфери комунального майна відбувається по залишковому принципу.

"Україна зробила дуже значний крок вперед у плані регулювання управління майном державної і приватної власності. Але щодо регулювання майна муніципалітетів ми все ще не дійшли - питання правового врегулювання цього сектору наразі дуже серйозне. Зокрема, у нас і досі діють створені ще за радянських часів підходи до правового регулювання і стара термінологія, яка сама по собі дуже колізійна. До прикладу - єдина форма власності, де існує інструмент відчуження майна, це комунальна. Але, що таке відлучення, не знає майже ніхто і багато громад використовують це на свій розсуд", - констатувала Шуляк.

Парламентарка додала, що найчастіше найбільш привабливі об’єкти комунального майна чи підприємства потрапляють у приватні руки через непрозорі конкурси. Проблему ускладнює те, що мешканці здебільшого не знають, які активі є у власності громади, і наскільки успішно вони використовуються.

Також, зауважила Шуляк, у держави суттєві прогалини у законодавстві, які дають можливість муніципалітетам не якісно виконувати свою роботу. Наприклад, пояснила вона, є стаття, яка просто виключає певний перелік обʼєктів, що не потребують державної реєстрації.

"Тобто можна якесь складське приміщення назвати МАФ-ом, який вже не підпадає під державну реєстрацію. Також непоодинокі випадки, коли під час приватизації обʼєкти виходять за безцінь. Це і є неефективне управління майном. Тому тут потрібні зміни в законодавстві і в відповідних порядках, які стосуються і приватизації в тому числі. Загалом, нам потрібна якісна законодавча рамку, яка буде ці ризики нівелювати", - наголосила голова комітету місцевого самоврядування.

Вона повідомила, що в Україні вже створені законодавчі передумови функціонування реєстру комунального майна, який має стати першим кроком до прозорості у цій сфері - нещодавно парламент прийняв, а президент України Володимир Зеленський підписав Закон №3590-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування", який серед ряду ініціатив прозорості діяльності ОМС вимагає створення відкритого реєстру об’єктів права комунальної власності територіальної громади.

"Але створення Реєстру не гарантує, що до нього потрапить вся без виключення інформація. Якщо копнути глибше, ми дійдемо до необхідності проведення інвентаризації комунального майна. Досі вона не проводилась, тобто громади, по суті, не знають, яке муніципальне майно перебуває у неї не балансі", - зауважила Шуляк.

За її словами, слід на рівні законодавства детально прописати, як саме її проводити - яким буде порядок її проведення, які особи залучатимуться, яку відповідальність вони нестимуть і хто яку функцію виконуватиме. Якщо цього не зробити, жодні цифрові інструменти не запрацюють.

Вона також нагадала, що інвентаризація комунального майна - необхідний крок для запуску в Україні механізму соціального житла. Оскільки відповідний житловий фонд буде створюватись у тому числі з житла, яке перебуває на балансі громад.