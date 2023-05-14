ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УПЛ: "Ворскла" в другому таймі дотиснула "Львів"

Новость на русском →
Львів, Неділя 14 травня 2023 15:06
УПЛ: "Ворскла" в другому таймі дотиснула "Львів" Фото: "Ворскла" здобула 3 очки у Львові (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Виїзною перемогою полтавської "Ворскли" обернулося протистояння зі "Львовом" у 26-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Львів" – "Ворскла" – 0:2

Голи: Сефері, 56 (пенальті), Скляр, 90+1

На старті зустрічі команди зосередилися на боротьбі між двома штрафними майданчиками. Щоб хоч якось окреслити наміри забивати, львів'яни та полтавці поступово перейшли до ударів із дистанції. Утім, реальної небезпеки вони не несли.

Справжні моменти "Ворскла" зуміла організувати в другій половині першого тайму. Спершу Степанюк поклав корпус і прицільно пробив із меж штрафного – Рибка ефектно парирував удар ногою. А перед перервою Сефері ввірвався до карної зони та пробив повз дальню стійку.

Реабілітувався албанський форвард на початку другої 45-хвилинки. Доклався і суперник – Мишенко сфолив після кутового, а суддя призначив пенальті. Сефері впевнено реалізував одинадцятиметровий. Для балканця цей гол став 12-м у нинішньому сезоні.

Після забитого м'яча "Ворскла" повністю контролювала хід матчу та не дала "містянам" організувати фінальний штурм. Більше того, полтавці самі забили в доданий арбітром час. Це Скляр після прострілу з лівого флангу в центр штрафного переправив м'яч у сітку – 0:2 у підсумку.

Завдяки перемозі "Ворскла" перервала 3-матчеву серію без перемог. Три набрані очки дозволили полтавцям піднятися на 6-те місце в турнірній таблиці (33 пункти). "Львів" же – безнадійний аутсайдер (13 очок).

До слова, раніше "Зоря" розтрощила "Металіст" із п'ятьма голами на виїзді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу: кілька візитів і все
Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу: кілька візитів і все
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу