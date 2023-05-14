УПЛ: "Ворскла" в другому таймі дотиснула "Львів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Львів" – "Ворскла" – 0:2

Голи: Сефері, 56 (пенальті), Скляр, 90+1

На старті зустрічі команди зосередилися на боротьбі між двома штрафними майданчиками. Щоб хоч якось окреслити наміри забивати, львів'яни та полтавці поступово перейшли до ударів із дистанції. Утім, реальної небезпеки вони не несли.

Справжні моменти "Ворскла" зуміла організувати в другій половині першого тайму. Спершу Степанюк поклав корпус і прицільно пробив із меж штрафного – Рибка ефектно парирував удар ногою. А перед перервою Сефері ввірвався до карної зони та пробив повз дальню стійку.

Реабілітувався албанський форвард на початку другої 45-хвилинки. Доклався і суперник – Мишенко сфолив після кутового, а суддя призначив пенальті. Сефері впевнено реалізував одинадцятиметровий. Для балканця цей гол став 12-м у нинішньому сезоні.

Після забитого м'яча "Ворскла" повністю контролювала хід матчу та не дала "містянам" організувати фінальний штурм. Більше того, полтавці самі забили в доданий арбітром час. Це Скляр після прострілу з лівого флангу в центр штрафного переправив м'яч у сітку – 0:2 у підсумку.

Завдяки перемозі "Ворскла" перервала 3-матчеву серію без перемог. Три набрані очки дозволили полтавцям піднятися на 6-те місце в турнірній таблиці (33 пункти). "Львів" же – безнадійний аутсайдер (13 очок).