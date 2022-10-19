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УПЛ: "Рух" мінімально здолав "Ворсклу" та наздогнав Полтаву в таблиці

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Закарпатська область, Середа 19 жовтня 2022 16:50
УПЛ: "Рух" мінімально здолав "Ворсклу" та наздогнав Полтаву в таблиці
Автор: Антон Федорців

Несподіваною перемогою для львівського "Руха" завершився матч 8-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Ворскла" – "Рух" – 0:1

Гол: Довгий, 28

До переривання матчу повітряною тривогою обидва колективи створили хіба напівмоменти. Скляр влучив у суперника після багатоходівки полтавців, а кіпер "Руха" Паньків легко впорався з ударом після подачі з кутового.

Незадовго ж після вимушеної паузи львів'яни повели в рахунку. Затяжна атака гостей із кількома спробами пробити завершилася голом Довгого – хавбек прийняв м'яч у центрі штрафного після невдалих спроб вибити й точно пробив у кут воріт Різника.

Пропущений м'яч змусив "Ворсклу" заграти активніше. З'явилася і небезпека біля воріт "Руха". Ось Паньків вступив у гру після пострілу Кравця, а на добиванні за галичан зіграла поперечина. Та здебільшого тиск полтавців не міг навіть гарантувати завершення атак ударами.

У другій половині ситуація не надто змінилася. У складі "Ворскли" ініціативу на себе намагався брати Сефері. У середині тайму він упродовж кількох хвилин двічі опинявся у центрі подій – пробив над і повз ворота.

Натомість "Рух" може записати до активу фінальні 15 хвилин, коли зумів відсунути гру подалі від своїх володінь. У цей відрізок львів'яни цілком могли подвоїти перевагу. Та удар Бойчука заблокував оборонець, а постріл Таллеса з лінії штрафного парирував Різник.

Зрештою, львів'янам для другої перемоги в сезоні вистачило й одного забитого м'яча. "Рух" у турнірній таблиці наздогнав полтавців (по 7 очок) і випереджає "Ворсклу" за додатковими показниками.

До слова, луганська "Зоря" розтрощила "Чорноморець" у виїзному матчі 8-го туру Прем'єр-ліги.

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