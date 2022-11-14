ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УПЛ: "Кривбас" здолав "Металіст" на виїзді

Новость на русском →
Ужгород, Понеділок 14 листопада 2022 14:57
УПЛ: "Кривбас" здолав "Металіст" на виїзді Фото: Матч пройшов у "британській" атмосфері (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою криворізького "Кривбаса" над харківським "Металістом" завершився матч 13-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Металіст" – "Кривбас" – 0:1

Гол: Волошин, 73

У дебюті команди обмінялися небезпечними нагодами. Спершу криворіжець Дебелко опинився на ударній позиції на куті штрафного, але його небезпечний постріл кіпер перевів на кутовий. У відповідь Панасенко оформив чи то простріл, чи то удар із гострого кута, а м'яч просвистів поруч зі стійкою.

Ще одну нагоду "Металіст" змарнував у серединій тайму. Це Танковський отримав м'яч перед карною зоною "Кривбаса" та струсонув поперечину пострілом метрів із 15-ти. А під завісу тайму його удар головою впритул у дальній кут парирував Сарнавський.

Після перервою ініціативою володіли номінальні господарі. Ось Книш завдав удар із лінії штрафного після передачі з лівого флангу. У відповідь Дебелко вискочив на побачення з Костиком, обіграв його, але не влучив у порожні ворота з гострого кута...

А на 73-й хвилині "Кривбас" відкрив рахунок. Волошин отримав м'яч перед карною зоною "Металіста", розвернувся і пробив точнісінько в нижній кут. Завадити вихованцю "Динамо" ніхто з харків'ян не зумів.

У фінальні хвилини штурм як такий господарі не змогли організувати. Як наслідок, команда Юрія Вернидуба відсвяткувала третю перемогу в сезоні та покинула зону перехідних матчів. Тепер криворіжці мають в активі 12 очок і 11-те місце в турнірній таблиці.

До слова, напередодні "Дніпро-1" зіграв унічию з "Ворсклою" на Закарпатті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Металлист УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні