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UPG відкриває нові АЗК та відбудовує ті, що знищив ворог

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Середа 25 січня 2023 18:00 promo
UPG відкриває нові АЗК та відбудовує ті, що знищив ворог АЗК UPG в Україні (фото: прес-офіс компанії)
Автор: Сергей Новиков

Від початку широкомасштабної війни компанія UPG навідріз відмовилася від продовження співпраці з ворожими країнами та в найкоротші терміни розпочала співпрацю з європейськими нафтопереробними заводами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника та власника групи компаній UPG Володимира Петренка в інтерв'ю Forbes.

"Річ у тім, що тривалий час ми були прив’язані до одного постачальника - Білоруської нафтової компанії. Але це припинилося в ту саму мить, коли Білорусь розпочала війну проти України, хоча бізнес після цього і зупинився. При цьому російського пального з 2014 року ми не купили жодної тонни, весь цей час працюючи за принципом non-Russian", - сказав Володимир Петренко.

Крім того, група компаній UPG придбала у Польщі термінал для зберігання і перевалки нафтопродуктів та поповнила свій автопарк новими бензовозами та залізничними вагонами. Це дає компанії можливість бути незалежною від будь-яких факторів, що можуть вплинути на постачання світлих нафтопродуктів.

UPG відкриває нові АЗК та відбудовує ті, що знищив ворог

UPG термінал в Польщі (фото: прес-офіс компанії)

Попри війну в країні мережа АЗК UPG відновила понівечені ворожими обстрілами об’єкти, фактично відбудовавши їх заново. Серед них: АЗК у селах Мила на Житомирській трасі та Загальці у Бучанському районі. Було відновлено будівництво АЗК у селищі Велика Димерка.

"У 2022 році ми запустили два нових об’єкти: на проспекті Визволителів у Києві, ще один АЗК - у Хмельницькому і будуємо об’єкт у Кодаках Київської області. Цього року ми плануємо побудувати нові автозаправні комплекси. Я думаю, що ми – єдина компанія, яка продовжує будівництво АЗК в Україні", - зауважив Володимир Петренко, розповідаючи про плани національної мережі на перспективу.

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АЗС UPG
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