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UPG продолжает расширять сеть АЗК в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 09:27
UPG продолжает расширять сеть АЗК в Украине Фото: новый АЗК UPG на проспекте Правды в Киеве (upg.ua)
Автор: Партнерский материал

Компания UPG продолжает расширять сеть АЗК в Украине. 19 марта компания совместно с генеральными партнерами из Белоруси открыли новый столичный комплекс - на проспекте Правды, 47, рядом с ТРЦ Retroville.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что сеть АЗК UPG предлагает своим клиентам топливо из Белоруссии, а именно из Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Качество производимой там продукции отмечено во многих странах мира.

UPG продолжает расширять сеть АЗК в Украине

"Наше предприятие является флагманом белорусской нефтепереработки - мы выпускаем продукцию, которая соответствует самым жестким требованиям любых мировых стандартов. Мы используем самые современные методы переработки сырья, благодаря которым достигается достаточно большая глубина переработки. Именно это обеспечивает высокое качество продукции", - рассказал Олег Протасов, заместитель генерального директора ОАО "Мозырский НПЗ".

UPG продолжает расширять сеть АЗК в Украине

Для компании UPG - это принципиальная позиция: предлагать своим покупателям только заводское топливо без присадок. К тому же компания владеет собственным автопарком бензовозов и осуществляет всю логистику от завода к колонкам самостоятельно, что позволяет контролировать качество на всех этапах.

"Нефтепродукты нашего производства имеют стандарт Евро 5, а сжиженный газ - ЕН 589. Мы осуществляем полный контроль всех этапов производства. У каждого из заводов есть аккредитованные лаборатории, которые не допустят поступления некачественного сырья, и в дальнейшем, перед отправкой, продукт будет проверен на соответствие этим требованиям", - добавил Сергей Каморников, заместитель генерального директора РУП "ПО "Белоруснефть".

UPG продолжает расширять сеть АЗК в Украине

Кроме высокого качества продукции, новый автозаправочный комплекс также обновил дизайн - он отделан в черно-зеленых оттенках, неоновым освещением навесов и современными LED-экранами с актуальными предложениями.

"Приятно, что компания в свое время сделала ставку на белорусские продукты, и из небольшой компании выросла в серьезного игрока и открывает уже 70 заправку. Заправка, на наш взгляд, на уровне лидеров европейского масштаба", - заявил Евгений Поспелов, генеральный директор ООО "БНК-Украина".

UPG продолжает расширять сеть АЗК в Украине

В UPG также добавляют, что для комфорта и удобства клиентов сеть предлагает достаточно интересных предложений. В частности, для постоянных клиентов действует программа лояльности UPGgood с существенными бонусами за заправку авто.

Кроме того, компания развивает на АЗК сеть ресторанов VIVO сafé. Все блюда здесь готовят профессиональные повара. Недавно меню пополнилось итальянскими салатами, морепродуктами, клаб-сэндвичами и другими деликатесами.

Напомним, сеть АЗС UPG реализует исключительно высококачественное топливо производства "Мозырского НПЗ" (Республика Беларусь). Все топливо поставляется напрямую с завода-изготовителя и не содержит никаких присадок и примесей.

Сегодня UPG насчитывает 70 объектов в 16 областях Украины и стремительно развивается.

Партнерский материал

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