Упали в море. Северная Корея запустила три баллистические ракеты

Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. По мнению КНДР, проведенные стрельбы должны показать миру решимость руководства страны продолжать усилия по расширению своего ядерного арсенала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Южная Корея, Япония и США осудили испытание оружия, которое было запущено с территории Северной Кореи. Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что ракеты упали в воды Японского моря за пределами исключительной экономической зоны страны. Запущенные ракеты пролетели около 350-360 километров на максимальной высоте 90-100 километров.

Ранее сообщалось, что КНДР готовится к первым за пять лет ядерным испытаниям. Ожидается, что они могут состояться в период с мая по сентябрь текущего года. Точная дата нового ядерного испытания завит исключительно от личного решения лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также стало известно, что в Северной Корее выявили первый случай коронавируса. Власти Северной Кореи пришли к выводу, что образцы, взятые у пациентов с лихорадкой в ​​воскресенье в Пхеньяне, идентичны "Омикрону".

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