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Уникальный суперкар Porsche 959 с богатой историей выставлен на продажу

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Воскресенье 19 сентября 2021 14:40
Уникальный суперкар Porsche 959 с богатой историей выставлен на продажу Прототип Porsche 959 F-серии (Фото: mechatronik.de)
Автор: Александр Мороз

В продаже появился не серийный Porsche 959-й, а один из 12 прототипов первого суперкара vfhrb, из которых до нашего времени дожили лишь три-четыре экземпляра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Mechatronik.

Автомобиль, являющийся седьмым из 12 прототипов серии F, использовался для испытаний в жаркую погоду в США и Европе. Чтобы проверить выносливость будущего серийного 959-го, даже была подготовлена специальная гоночная версия для участия в легендарном внедорожном ралли-рейде Париж-Дакар.

Уникальный суперкар Porsche 959 с богатой историей выставлен на продажу

В прототипе отсутствуют гидроусилитель руля и регулятор дорожного просвета, спинки задних сидений, внешнее зеркало со стороны пассажира и омыватель ветрового стекла.

Уникальный суперкар Porsche 959 с богатой историей выставлен на продажу

После того, как модель отправилась на конвейер, большую часть из 12 тестовых машин уничтожили. Этот экземпляр цвета "красный рубин" (таких было всего два) перевезли в США во второй половине 1980-х годов и выставили в штаб-квартире импортера и дилера Porsche Васека Полака.

Уникальный суперкар Porsche 959 с богатой историей выставлен на продажу

Затем он отправился в Японию для демонстрации в коллекции Мацуда, а через несколько лет был продан в Бельгию и позднее в Великобританию. Итоговый пробег по одометру составил 16 478 миль (26,5 тысяч км).

Уникальный суперкар Porsche 959 с богатой историей выставлен на продажу

В конце концов, этот один их трех или четырех сохранившихся экземпляров попал в цепкие руки немецкой фирмы Mechatronik, специализирующейся на восстановлении и продаже классических автомобилей, а теперь выставлен на продажу.

Уникальный суперкар Porsche 959 с богатой историей выставлен на продажу

Прайс немцы пока не называют, но этот 450-сильный суперкар уже выставлялся на аукцион в 2018 году с оценочной стоимостью от 1,3 до 1,6 миллиона долларов. Даже разбитый серийный автомобиль этой модели был продан в том же году за 467,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что электрический Porsche Taycan с обновлением прибавил в запасе хода. Электрокар также научили почти полностью отключать передний электродвигатель – ради экономии энергии.

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