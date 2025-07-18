Унікальний весільний обряд внесли до культурної спадщини України

Міністерство культури включило весільний обряд "заплітання долі" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Його традиційно проводять перед весіллям у Стрийському районі Львівщини та деяких інших регіонах.

Що це за обряд

"Заплітання долі" (або "завивання віночка") відбувається за кілька днів до весілля - у четвер чи п’ятницю. Він супроводжується піснями, обрядовими текстами, символами та родинними ритуалами. Головна ідея - передати молодій родинні цінності, благословити на щасливе подружнє життя та вшанувати батьків.

Віночок і "долю" (гірлянду з барвінку й квітів) виготовляють без вузлів - це вважається символом спокійного шлюбу. Їх плетуть лише для тих, хто одружується вперше.

Як проходить ритуал

Молоді з дружбами й дружками збирають барвінок у полі чи лісі, співаючи. Рослину купають, сушать, освячують у церкві.

До обряду залучають батьків нареченої - вони розплітають і знову заплітають її косу, прикрашаючи вінком із колачем. Кульмінація - ритуал "посаду" з викупом долі, благословенням батьків, частуванням гостей.

"Барвінкову долю" передають молодятам як оберіг. За традицією, вінки та гірлянду зберігають усе подружнє життя.

Весільний обряд "заплітання долі" (фото: МКСК)

Цей обряд і далі живе в українських селах, зокрема на Львівщині, зберігаючи автентичні елементи та символіку.