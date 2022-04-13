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Уничтоженную инфраструктуру восстанавливают за счет резервного фонда, - Шуляк

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Среда 13 апреля 2022 11:48
Уничтоженную инфраструктуру восстанавливают за счет резервного фонда, - Шуляк Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В освобожденных от российских оккупантов регионах начали восстанавливать разрушенную во время боев инфраструктуру. Финансирование поступает из резервного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сегодня в стране финансируются только защищенные статьи расходов, в первую очередь это все социальные выплаты. Но у нас есть возможность использовать деньги из резервного фонда. Правительство уже распределило и направило 1 млрд грн в четыре области: Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Житомирскую", - сказала Шуляк.

По ее словам, распорядителем этих средств являются военно-гражданские администрации, которые решают, какие работы надо профинансировать в первую очередь.

Обычно в населенных пунктах после военных работает ГСЧС, затем "Укравтодор". Сначала расчищают дороги, потом коммунальные службы начинают убирать и налаживать жизнедеятельность пострадавших от боев городов и сел.

"Средства направляют на то, чтобы максимально восстановить дороги, построить переправы, восстановить работу инженерных сетей, снова запустить электро- и газоснабжение. А также восстановить разрушенные крыши зданий, окна, все расчистить", - добавила глава СН.

По ее словам, "Укравтодор" уже расчистил 200 км дорог и построил 6 переправ через реки, где были разрушены мосты.

"Нам нужно как можно быстрее убрать то, что после себя оставили захватчики. Правительство и власти делают все, чтобы быстрее восстановить транспортное сообщение между городами и привести к жизнеспособному состоянию пострадавшие города", - отметила Шуляк.

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Елена Шуляк Слуга народа инфраструктура
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