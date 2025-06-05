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Умєров запропонував Туреччині сформувати список спільних оборонних проєктів

Четвер 05 червня 2025 21:05
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Умєров запропонував Туреччині сформувати список спільних оборонних проєктів Фото: міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Рустем Умєров у Брюсселі зустрівся зі своїм турецьким колегою Яшаром Гюлером. Під час переговорів він запропонував сформувати список спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Турецький міністр підтвердив підтримку України та повагу до нашої територіальної цілісності. Для нас це - важливий сигнал солідарності на шляху до справедливого миру", - розповів Умєров.

Глава українського Міноборони подякував колезі за внесок Туреччини у морську безпеку та Чорноморський регіон, дипломатичні зусилля, участь у міжнародних коаліціях на підтримку України та співпрацю у сфері розмінування. Також обговорили перспективи розвитку промислової співпраці.

"Запропонував сформувати список спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі", - додав Умєров.

Окремо український міністр відзначив зусилля Туреччини щодо безпеки в Чорному морі, зокрема дотримання положень Конвенції Монтре.

"Вдячний Туреччині за системну підтримку та готовність поглиблювати партнерство", - зазначив він.

Нова ініціатива "Рамштайну" щодо виробництва зброї

Нагадаємо, вчора, 4 червня, під час засідання у форматі "Рамштайн" було прийнято рішення запустити нову ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах-партнерах для потреб України.

"Партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська - допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування. Ця ініціатива - це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Вже є певні кроки від партнерів, зокрема:

  • Західноєвропейська компанія анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні.
  • Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки.
  • Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина)
  • Наші підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія-Фінляндія).
  • SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція-Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) - вже розширюють свою присутність в Україні.

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Туреччина Міністерство оборони України Рустем Умєров
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