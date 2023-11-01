Умєров призначив відповідального за їжу для ЗСУ: що це за посада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

За даними МВС, Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки і офіційно був призначений на посаду.

Його відомство буде займатись забезпеченнях харчування у ЗСУ, проведенням закупівель, та поставками, які вже очікуються у другому кварталі 2024 року.

Для того, щоб дане підприємство запрацювало юридично лишилося, щоб Кабінет Міністрів підтримав дві постанови, запропоновані Міністерством оборони.



"Щодо однієї постанови, то ми вже очікуємо на позитивне рішення. Друга постанова, я очікую, буде прийнята до 15 листопада. І тоді Державний оператор тилу запрацює на 100%", - розповів заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нагадаємо що зараз МВС закуповує їжу для ЗСУ за новими правилами. Вони будуть діяти на перехідний період, поки Державний оператор тилу візьме на себе всі обов’язки для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Що цьому передувало?

Старт реформ тилових закупівель було оголошено ще у квітні поточного року. Тоді ж було підписано трирічний контракт з директором ДП "Медзакупівлі України" Арсеном Жумаділовим, якому від початку доручили реалізацію проєкту.

Вже наприкінці серпня колишній міністр оборони Олексій Резніков призначив Жумаділова керівником агенції ресурсного забезпечення ЗСУ. На той момент агенція існувала лише на папері.

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