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Умєров озвучив результати зустрічі у форматі "Рамштайн"

Середа 22 листопада 2023 22:18
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Умєров озвучив результати зустрічі у форматі "Рамштайн" Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна отримала чоргові пакети військової допомоги для своєї боротьби у війні проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра оборони Рустема Умєрова.

"Кожен наданий Україні боєприпас - це можливість знищити опорний пункт ворога", - зазначив Умєров.

За його словами, за результатами зустрічі було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країн, а лідерами є Німеччина та Франція.

Окрім цього Умєров нагадав, що Німеччина вже оголосила про допомогу на 1,4 мільярда доларів.

Нідерланди підготували 2 мільярди євро на військову допомогу Україні. А Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.

А ось Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.

Умєров подякував партнерам за підтримку та наголосив, що кожна одиниця озброєння, надана Силам оборони України, посилює їхню здатність чинити опір ворогу та звільняти українську територію.

Окрім цього він звернувся до міністрів оборони країн-партнерів та запросив їх приїздити з офіційними візитами до України, щоб на власні очі переконатися, що надана ними допомога використовується ефективно і наближає день нашої перемоги.

"Перемога України стане чітким сигналом для диктатур. Це сигнал про те, що злочин агресії буде покараним", - сказав Умєров.

Сьогодні стартував "Рамштайн-17"

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада проходить нове засідання у форматі "Рамштайн". Це вже 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Традиційно її відкрив глава Міноборони США Ллойд Остін.

Очікується, що партнери сьогодні обговорять посилення української протиповітряної оборони та нагальних потреб на фронті.

Які події передували новому "Рамштайну" та чого очікувати від нової зустрічі союзників - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Рустем Умєров Війна Росії проти України Зустріч Рамштайн
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